Фанат Джоковича выстриг портрет кумира на своем затылке
Поклонник сербского теннисиста своеобразным образом выразил свою преданность.
Один из фанатов теннисиста Новака Джоковича решил продемонстрировать свою преданность спортсмену при помощи собственной прически.
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Поклонник посетил парикмахера, который выстриг на его затылке точный портрет Джоковича. Об этом на своей страничке в Twitter сообщает NextSportStar.
How does everybody feel about this fan's Novak Djokovic haircut? 💇♂️#NovakDjokovic | #ATP | #ATPFinals @FrankDangelo23 pic.twitter.com/kdEGgO7j42— NextSportStar.com (@NextSportStar) 15 ноября 2018 г.
Отметим, что Джокович начал год на 12-й строчке мирового рейтинга, однако завершил сезон в качестве первой ракетки мира.
Ранее сообщалось, что Новак Джокович установил рекорд по итогам сезона ATP.
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