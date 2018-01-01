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Фанат Джоковича выстриг портрет кумира на своем затылке

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Поклонник сербского теннисиста своеобразным образом выразил свою преданность.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Один из фанатов теннисиста Новака Джоковича решил продемонстрировать свою преданность спортсмену при помощи собственной прически.

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Поклонник посетил парикмахера, который выстриг на его затылке точный портрет Джоковича. Об этом на своей страничке в Twitter сообщает NextSportStar.

Отметим, что Джокович начал год на 12-й строчке мирового рейтинга, однако завершил сезон в качестве первой ракетки мира.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович установил рекорд по итогам сезона ATP.

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Теги: теннис, Новак Джокович, вне игры, фанат, фото
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