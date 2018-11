Фанат Джоковича выстриг портрет кумира на своем затылке

Один из фанатов теннисиста Новака Джоковича решил продемонстрировать свою преданность спортсмену при помощи собственной прически.

Поклонник посетил парикмахера, который выстриг на его затылке точный портрет Джоковича. Об этом на своей страничке в Twitter сообщает NextSportStar.

How does everybody feel about this fan's Novak Djokovic haircut? 💇‍♂️#NovakDjokovic | #ATP | #ATPFinals @FrankDangelo23 pic.twitter.com/kdEGgO7j42