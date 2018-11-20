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Стаховский вышел во второй круг турнира в Италии

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Украинский теннисист в двухсетовом матче обыграл представителя Италии.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
tennisua.org

140-я ракетка мира Сергей Стаховский пробился во второй круг турнира категории челленджер в итальянской Андрии.

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В первом круге турнира украинец победил местного теннисиста Маттео Виолу со счетом 6:1, 7:5.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За время матча Стаховский сделал 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 13 брейк-поинтов. 

Во втором круге турнира Стаховский сыграет с итальянцем Лиамом Каруаной.

Ранее, в первом круге победил и другой украинец - Илья Марченко.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский, Илья Марченко, ATP
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