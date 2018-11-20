Стаховский вышел во второй круг турнира в Италии

Украинский теннисист в двухсетовом матче обыграл представителя Италии.

140-я ракетка мира Сергей Стаховский пробился во второй круг турнира категории челленджер в итальянской Андрии.

Читай также: Ястремская: Агрессивность - это мое натуральное состояние

В первом круге турнира украинец победил местного теннисиста Маттео Виолу со счетом 6:1, 7:5.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За время матча Стаховский сделал 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 13 брейк-поинтов.

Во втором круге турнира Стаховский сыграет с итальянцем Лиамом Каруаной.

Ранее, в первом круге победил и другой украинец - Илья Марченко.