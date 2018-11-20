Стаховский вышел во второй круг турнира в Италии
Украинский теннисист в двухсетовом матче обыграл представителя Италии.
140-я ракетка мира Сергей Стаховский пробился во второй круг турнира категории челленджер в итальянской Андрии.
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В первом круге турнира украинец победил местного теннисиста Маттео Виолу со счетом 6:1, 7:5.
Матч продолжался 1 час 23 минуты. За время матча Стаховский сделал 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 13 брейк-поинтов.
Во втором круге турнира Стаховский сыграет с итальянцем Лиамом Каруаной.
Ранее, в первом круге победил и другой украинец - Илья Марченко.
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