ATP: Стало известно, кто в 2018 году заработал больше всех

Первым в рейтинге оказался Новак Джокович.

В 2018 году больше всех заработал серб Новак Джокович. Доход первой ракетки мира в этом сезоне составил 12,6 млн долларов, сообщает АТР.

На втором месте рейтинга расположился Рафаэль Надаль. Испанец заработал 8,66 млн долларов.

Победитель Итогового турнира АТР немец Александр Зверев оказался на третьем месте с 7,72 млн долларами общего дохода.

Ранее сообщалось, что Джокович - самый возрастной лидер рейтинга ATP.