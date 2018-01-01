Переключиться на мобильную версию

ATP: Стало известно, кто в 2018 году заработал больше всех

Комментариев: 0
Первым в рейтинге оказался Новак Джокович.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

В 2018 году больше всех заработал серб Новак Джокович. Доход первой ракетки мира в этом сезоне составил 12,6 млн долларов, сообщает АТР.

На втором месте рейтинга расположился Рафаэль Надаль. Испанец заработал 8,66 млн долларов.

Победитель Итогового турнира АТР немец Александр Зверев оказался на третьем месте с 7,72 млн долларами общего дохода.

Ранее сообщалось, что Джокович - самый возрастной лидер рейтинга ATP.

Поделись:
Теги: теннис, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Александр Зверев, ATP
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ATP

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь