Тони Надаль: Сомневаюсь, что Федерер сможет взять еще один Шлем

Дядя и экс-тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони Надаль сомневается, что швейцарец Роджер Федерер сможет выиграть мейджор в 2019 году.

“Никто не знает, что произойдет в следующем году. Но мне с трудом верится, что Федерер выиграет еще один турнир Большого шлема. Хотя ранее я говорил подобное о нем, но он всегда удивлял меня“, - сказал Тони Надаль.

Ранее Джокович обошел Федерера по количеству призовых за карьеру.