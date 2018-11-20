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Тони Надаль: Сомневаюсь, что Федерер сможет взять еще один Шлем

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Тони Надаль
Тони Надаль
Getty Images

Дядя и экс-тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони Надаль сомневается, что швейцарец Роджер Федерер сможет выиграть мейджор в 2019 году.

“Никто не знает, что произойдет в следующем году. Но мне с трудом верится, что Федерер выиграет еще один турнир Большого шлема. Хотя ранее я говорил подобное о нем, но он всегда удивлял меня“, - сказал Тони Надаль.

Ранее Джокович обошел Федерера по количеству призовых за карьеру.

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль, Тони Надаль, Роджер Федерер
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Источник: elpais.com

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