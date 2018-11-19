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Ястремская: Агрессивность - это мое натуральное состояние

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Юная украинка подвела итоги минувшего сезона.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская подвела итоги прошедшего сезона, в котором она обновила личный рекорд и поднялась со 177-й на 58-ю строчку мирового рейтинга WTA.

"Не думаю, что начало сезона было удачным для меня и таким, каким я бы хотела его видеть. Но уже сейчас могу сказать уверенно, что это был очень хороший опыт, мы работали над изменениями в моей игре, и я довольна, что смогла проявить себя в конце сезона.

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Мой агрессивный стиль тенниса? Я с детства агрессивная, во всех смыслах. Поэтому, скажу откровенно, агрессивность - это мое натуральное состояние. Сбавлять мою агрессию никто не хочет, но обучают меня как правильно ей управлять и находить нужный баланс на корте", - приводит слова Ястремской Большой теннис Украины.

Ранее 18-летняя Даяна Ястремская рассказала, что ее родной язык - украинский.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, WTA
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