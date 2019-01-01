Джокович - самый возрастной лидер рейтинга ATP

Новак Джокович завершил сезон на первой строчке в 31 год.

Сербский теннисист Новак Джокович завершил нынешний сезон на первой строчке мирового рейтинга ATP.

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Спортсмен стал первой ракеткой мира по итогам сезона в 31 год и 223 дня. Таким образом, Джокович стал самым возрастным лидером рейтинга ATP в истории.

Отметим, что Джокович за сезон набрал 9045 очков, обогнав ближайшего преследователя Рафаэля Надаля на 1565 очков.

Напомним, Новак Джокович проиграл в финале Итогового турнира ATP Александру Звереву, однако это не повлияло на его позицию в мировом рейтинге.

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