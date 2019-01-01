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Свитолина получила свой трофей за победу на Итоговом турнире

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Первая ракетка Украины похвасталась полученным трофеем.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина наконец-то получила свой кубок за победу на Итоговом турнире.

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Украинка в октябре стала победительницей Итогового турнира WTA, который проходил в Сингапуге, однако сам трофей она получила лишь сейчас.

Фотографией с кубком Элина похвасталась на своей страничке в Instagram, написав на снимке: “Только прибыл“.

Отметим, что после победы на Итоговом турнире WTA Свитолина назвала свои главные цели на новый сезон.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина порадовала своих фанатов откровенной фотографией.

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Теги: WTA, Элина Свитолина, теннис, Итоговый турнир, Кубок, трофей, фото
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