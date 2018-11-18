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Зверева освистали фанаты после победы над Федерером в полуфинале Итогового турнира

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Болельщики были недовольны тем, что Александр Зверев выиграл матч после переигровки подачи.
Александр Зверев и Роджер Федерер
Александр Зверев и Роджер Федерер
Getty Images

В полуфинальном матче Итогового турнира ATP Александр Зверев на тай-брейке остановил игру против Роджера Федерера из-за помехи, созданной болбоем. Очко было переиграно и немец подал эйс, в результате чего выиграл матч и прошел в финал турнира (7:5, 7:6).

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Болельщики негативно восприняли происходящее на корте и освистали победителя, что очень его расстроило.

"Когда на тебя свистят - это неприятно. Я извинился перед Роджером у сетки, но он сказал, что мне не нужно переживать и мне не за что приносить извинения. Надеюсь, что это поймут и те, кто свистел.

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Думаю, на трибунах не поняли, что произошло на корте: был розыгрыш, я его остановил, а при переигровке подал эйс. Хорошо, что свист постепенно перешел в аплодисменты, – от этого мне стало легче, но в раздевалке я был очень расстроен", - приводит слова Зверева Metro.

Отметим, что в финале Итогового турнира ATP Александр Зверев сразится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

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Теги: теннис, Александр Зверев, Роджер Федерер, Итоговый турнир, ATP
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