Переключиться на мобильную версию

Федерер: Не думал, что окажусь в полуфинале Итогового турнира

Комментариев: 0
Теннисист счастлив, что имеет возможность побороться за титул.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал выход в полуфинал Итогового чемпионата ATP в Лондоне. 

"Еще 72 часа назад я и подумать не мог, что все обернется таким образом. Тем не менее мне удалось вернуться в турнир и показать хороший уровень тенниса. К счастью, на протяжении сезона я выстраивал расписание таким образом, что сейчас могу наслаждаться такой неделей. 

Будет очень непросто завершить турнир победой. Сейчас я просто счастлив тем, что имею возможность побороться за титул", – цитирует Федерера официальный сайт ATP

Напомним, в полуфинале Итогового турнира ATP Федерер 17 ноября сыграет с немцем Александром Зверевым. 

Ранее Роджер Федерер выиграл свой 99-й турнир в карьере.

Поделись:
Теги: Роджер Федерер, ATP, Итоговый турнир
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь