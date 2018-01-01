Федерер: Не думал, что окажусь в полуфинале Итогового турнира

Теннисист счастлив, что имеет возможность побороться за титул.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал выход в полуфинал Итогового чемпионата ATP в Лондоне.



"Еще 72 часа назад я и подумать не мог, что все обернется таким образом. Тем не менее мне удалось вернуться в турнир и показать хороший уровень тенниса. К счастью, на протяжении сезона я выстраивал расписание таким образом, что сейчас могу наслаждаться такой неделей.

Будет очень непросто завершить турнир победой. Сейчас я просто счастлив тем, что имею возможность побороться за титул", – цитирует Федерера официальный сайт ATP.

Напомним, в полуфинале Итогового турнира ATP Федерер 17 ноября сыграет с немцем Александром Зверевым.

Ранее Роджер Федерер выиграл свой 99-й турнир в карьере.