ATP введет новый командный турнир

Новый турнир появится в 2020 году.

В Лондоне во время Итогового турнира президент ATP Крис Кермод совместно с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем презентовал новый командный турнир.

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Новый турнир, который будет проводится с 2020 года в сотрудничестве с Tennis Australia, получил название ATP Cup и появится в 2020 году. Матчи турнира будут проходить в трех городах Австралии, в течение 10 дней.

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Участниками соревнований станут 24 сборные, а критерием отбора будет служить рейтинг первой ракетки каждой теннисной нации. Призовой фонд составит 15 миллионов долларов, а победители получат 750 рейтинговых очков.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Новак Джокович стал теннисистом года по версии ATP.