Свитолина порадовала фанатов откровенной фотографией
Первая ракетка Украины опубликовала новое фото в Instagram.
Четвертая ракетка мира Элина Свитолина наслаждается отдыхом после фантастического сезона и радует своих фанатов новыми снимками.
Читай также: Свитолина пришла на пресс-конференцию в одежде от модного украинского дизайнера
Первая ракетка Украины на своей страничке в Instagram опубликовала новое фото, где она в одном купальнике наслаждается роскошным видом.
"Счастливый день - каждый день", - написала Элина под публикацией.
Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина стала лучшей теннисисткой октября по версии WTA.
Напомним, в минувшем месяце украинка стала триумфатором Итогового турнира WTA.
Полная версия правил