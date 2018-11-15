Свитолина порадовала фанатов откровенной фотографией

Первая ракетка Украины опубликовала новое фото в Instagram.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина наслаждается отдыхом после фантастического сезона и радует своих фанатов новыми снимками.

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Первая ракетка Украины на своей страничке в Instagram опубликовала новое фото, где она в одном купальнике наслаждается роскошным видом.

"Счастливый день - каждый день", - написала Элина под публикацией.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина стала лучшей теннисисткой октября по версии WTA.

Напомним, в минувшем месяце украинка стала триумфатором Итогового турнира WTA.