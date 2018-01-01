Экс-вторая ракетка мира завершила карьеру из-за проблем со здоровьем

Агнешка Радваньска прекращает выступления.

Теннисистка Агнешка Радваньска решила завершить карьеру из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт WTA.

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“Я должна поделиться с вами очень важным решением. Сегодня, после 13 лет борьбы, я решила повесить ракетку на гвоздь. Это было очень сложно, но ничего не поделаешь. У меня осталось много хороших воспоминаний: двадцать титулов, Итоговый турнир, финал Уимблдона и многое другое.

Мой организм не справляется, не позволяет играть и тренироваться на должном уровне. К сожалению, я больше не соответствую требованиям“, - сказала Радваньска.