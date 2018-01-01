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Джокович: Надеюсь, что встречусь с Роналду в Лондоне

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Первая ракетка мира прокомментировал приезд Криштиану Роналду на матч Итогового турнира ATP.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду в компании своей возлюбленной Джорджины Родригес и старшего сына прибыл в Лондон, где посетил матч Итогового турнира ATP с участием первой ракетки мира Новака Джоковича.

Сербский теннисист сообщил, что не смог встретиться с футболистом после матча, однако рассчитывает, что в течение этой недели Роналду вновь посетит матч и они смогут пообщаться.

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"Сегодня у меня в форме были цвета его клуба. Уверен, его это порадовало. Это здорово, что такая звезда приходит на теннис. Раньше он часто приходил на турнир в Мадриде, Роналду - поклонник тенниса.

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Криштиану - один из лучших спортсменов десятилетия, и для нашего спорта здорово, что он посетил матч. Я не смог с ним встретиться после игры, но надеюсь, что такая возможность представится по ходу недели", - приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.

Напомним, Итоговый турнир ATP проходит в Лондоне. Вашему вниманию расписание и результаты матчей.

Отметим, что первая ракетка мира Новак Джокович стал теннисистом года по версии ATP.

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Теги: теннис, Новак Джокович, Итоговый турнир ATP, Криштиану Роналду, футбол
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