Стало известно, когда Надаль вернется на корт

Испанский теннисист будет участвовать на турнире в Абу-Даби в декабре этого года.

Именитый теннисист Рафаэль Надаль назвал дату своего возвращения на корт.

Испанец официально заявил, что примет участие в выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship, который состоится в Абу-Даби 27-29 декабря.

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"Абу-Даби – одно из моих любимых мест для тенниса. Здешний климат, атмосфера и поддержка болельщиков поможет мне начать сезон, это будет идеально. На этот турнир всегда приглашают теннисистов, которые находятся на пике своей формы, и можно насладиться игрой в равных поединках", - сказал Надаль.

Напомним, Рафаэль Надаль досрочно завершил сезон и снялся с Итогового турнира ATP из-за травмы. Испанцу уже удалили инородное тело из голеностопа, и он покинул больницу на костылях.