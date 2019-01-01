Стало известно, когда Надаль вернется на корт
Именитый теннисист Рафаэль Надаль назвал дату своего возвращения на корт.
Испанец официально заявил, что примет участие в выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship, который состоится в Абу-Даби 27-29 декабря.
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"Абу-Даби – одно из моих любимых мест для тенниса. Здешний климат, атмосфера и поддержка болельщиков поможет мне начать сезон, это будет идеально. На этот турнир всегда приглашают теннисистов, которые находятся на пике своей формы, и можно насладиться игрой в равных поединках", - сказал Надаль.
Напомним, Рафаэль Надаль досрочно завершил сезон и снялся с Итогового турнира ATP из-за травмы. Испанцу уже удалили инородное тело из голеностопа, и он покинул больницу на костылях.
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