Итоговый турнир ATP: Федерер сыграет с Тимом, Андерсон – с Нисикори

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского теннисного турнира Nitto ATP Finals.

Финал Мирового тура ATP – ежегодный теннисный турнир среди мужчин, завершающий профессиональный сезон. В турнире участвуют игроки, показавшие лучшие результаты в текущем году. Проводится совместно Ассоциацией теннисистов-профессионалов и Международной федерацией тенниса. Пятый, вслед за турнирами Большого шлема, по значимости личный турнир в мужском теннисе. C 2009 года соревнования проходят в Лондоне на хардовых кортах.

На первом этапе проводятся матчи по круговой системе в двух подгруппах – Густаво Куертен и Ллейтон Хьюитт. Теннисисты, посеянные под первыми двумя номерами, разводятся по разным группам. Теннисисты, посеянные под номерами 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8 соответственно образуют три пары, в которых проводится жеребьевка – по ее результатам они распределяются по группам. Спортсмены, занявшие первые два места в своей группе, выходят в 1/2 финала. Победители полуфиналов встречаются в финальном матче. Третье место не разыгрывается.

Считается, что такая система, где проигрыш одного матча не означает выбывания из турнира, позволяет получить более объективные результаты.

Даты: 11-18 ноября

Призовой фонд: $8,500,000

Действующий чемпион: Григор Димитров (Болгария)

Участники: Новак Джокович (1), Роджер Федерер (2), Александр Зверев (3), Кевин Андерсон (4), Марин Чилич (5), Доминик Тим (6), Кэй Нисикори (7), Джон Изнер (8)

Расписание и результаты матчей Итогового турнира ATP:

15.11 (16:00) Роджер Федерер (Швейцария, 2) – Кевин Андерсон (ЮАР, 4) –

15.11 (16:00) Доминик Тим (Австрия, 6) – Кэй Нисикори (Япония, 7) –

14.11 (16:00) Марин Чилич (Хорватия, 5) – Джон Изнер (США, 8) –

14.11 (16:00) Александр Зверев (Германия, 3) – Джон Изнер (США, 8) –

14.11 (16:00) Новак Джокович (Сербия, 1) – Марин Чилич (Хорватия, 5) –

14.11 (16:00) Новак Джокович (Сербия, 1) – Александр Зверев (Германия, 3) –

13.11 (22:00) Роджер Федерер (Швейцария, 2) – Доминик Тим (Австрия, 6) –

13.11 (16:00) Кевин Андерсон (ЮАР, 4) – Кэй Нисикори (Япония, 7) –

Новак Джокович (Сербия, 1) – Джон Изнер (США, 8) – 6:4, 6:3

Александр Зверев (Германия, 3) – Марин Чилич (Хорватия, 5) – 7:6 (5), 7:6 (1)

Роджер Федерер (Швейцария, 2) – Кэй Нисикори (Япония, 7) – 6:7 (4), 3:6

Кевин Андерсон (ЮАР, 4) – Доминик Тим (Австрия, 6) – 6:3, 7:6 (10)