Роналду продемонстрировал умения боллбоя на матче Итогового турнира ATP
Футболист посетил матч Джокович - Изнер.
Форвард Ювентуса Криштиану Роналду после победы над Миланом (2:0) решил посетить Итоговый турнир АТР.
Португалец со своей семьей приехал на матч первой ракетки мира Новака Джоковича против Джона Изнера.
В один их игровых моментов мяч отлетел в сторону португальца, но он не растерялся.
Never mind Ballon d'Or, more like Ball-on d'Floor...@Cristiano @juventusfc #NittoATPFinals pic.twitter.com/DdTc9FFmkc— Tennis TV (@TennisTV) 12 ноября 2018 г.
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