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Роналду продемонстрировал умения боллбоя на матче Итогового турнира ATP

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Футболист посетил матч Джокович - Изнер.
Криштиану Роналду с семьей
Криштиану Роналду с семьей
Getty Images

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду после победы над Миланом (2:0) решил посетить Итоговый турнир АТР.

Португалец со своей семьей приехал на матч первой ракетки мира Новака Джоковича против Джона Изнера.

В один их игровых моментов мяч отлетел в сторону португальца, но он не растерялся.

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Теги: теннис, футбол, Криштиану Роналду, Новак Джокович, Итоговый турнир ATP
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Источник: twitter.com

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