Форвард Ювентуса Криштиану Роналду после победы над Миланом (2:0) решил посетить Итоговый турнир АТР.

Португалец со своей семьей приехал на матч первой ракетки мира Новака Джоковича против Джона Изнера.

В один их игровых моментов мяч отлетел в сторону португальца, но он не растерялся.

Never mind Ballon d'Or, more like Ball-on d'Floor...@Cristiano @juventusfc #NittoATPFinals pic.twitter.com/DdTc9FFmkc