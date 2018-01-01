Чехия в 11-ый раз выиграла Кубок Федерации
В финале чешки обыграли американок.
Женская сборная Чехии выиграла Кубок Федерации в 11-й раз.
Стоит отметить, что в составе команды не было Каролины Плишковой и Петры Квитовой.
В финале чешские теннисистки обыграли представительниц США.
Чехия – США – 3:0
Суббота, 10 ноября
Барбора Стрыцова (Чехия) – София Кенин (США) – 6:7 (5), 6:1, 6:4
Катерина Синякова (Чехия) – Элисон Риск (США) – 6:3, 7:6 (2)
Воскресенье, 11 ноября
Катерина Синякова (Чехия) – София Кенин (США) – 7:5, 5:7, 7:5
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