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Чехия в 11-ый раз выиграла Кубок Федерации

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В финале чешки обыграли американок.
Катерина Синякова
Катерина Синякова
Getty Images

Женская сборная Чехии выиграла Кубок Федерации в 11-й раз.

Стоит отметить, что в составе команды не было Каролины Плишковой и Петры Квитовой.

В финале чешские теннисистки обыграли представительниц США.

Чехия – США – 3:0

Суббота, 10 ноября

Барбора Стрыцова (Чехия) – София Кенин (США) – 6:7 (5), 6:1, 6:4
Катерина Синякова (Чехия) – Элисон Риск (США) – 6:3, 7:6 (2)

Воскресенье, 11 ноября

Катерина Синякова (Чехия) – София Кенин (США) – 7:5, 5:7, 7:5

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Теги: теннис, Катерина Синякова
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