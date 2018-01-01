Федерер прокомментировал отсутствие Надаля на Итоговом турнире ATP

Легендарному швейцарцу будет не хватать Рафаэля Надаля на заключительном турнире сезона.

Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер высказался по поводу отказа Рафаэля Надаля от участия на Итоговом турнире ATP.

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“Безусловно, отказ Надаля повлиял на меня, ведь из-за этого я не попал в одну группу с Новаком Джоковичем. Отсутствие Рафаэля полностью перевенуло сетку турнира.

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Кроме того, с точки зрения звездного статуса и имени Надаля, его будет не хватать этому турниру. Но здесь ничего не сделаешь, нужно идти вперед. Рафе желаю всего наилучшего и скорейшего выздоровления“, - приводит слова Федерера Tennis World USA.

Напомним, испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с Итогового турнира ATP из-за травмы ноги. Надалю удалили инородное тело из голеностопа и он покинул больницу на костылях.