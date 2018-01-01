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Свитолина: Золотая медаль Олимпиады важнее турнира Большого Шлема

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Украинская теннисистка рассказала о планах на следующий сезон.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

“Целей на следующий сезон очень много. Это и стать первой ракеткой мира, и выиграть Турнир Большого Шлема. Я улучшаю свой рейтинг и двигаюсь в правильном направлении. 

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Первый турнир Большого Шлема состоится уже в январе, в Мельбурне. Он покажет, кто из теннисистов сачковал, а кто - реально готовился.

Надеюсь, тот опыт, который я получила в Сингапуре - поможет мне на этом турнире.

Олимпийские игры или Турнир Большого Шлема? Я считаю, что ОИ важнее, потому что там ты выступаешь за свою страну.

Это невероятные ощущения, когда ты слышишь гимн своей страны“, - цитирует Свитолину Чемпионат.

Накануне Элина Свитолина стала лучшей теннисисткой октября по версии WTA.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, WTA
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Источник: Чемпионат

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