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Джокович - теннисист года по версии ATP

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Сербский спортсмен удостоился престижной награды от ATP.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович удостоился звания Теннисист года от Ассоциации теннисистов-профессионалов. Об этом сообщает официальный сайт ATP.

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В нынешнем сезоне 31-летний серб сыграл 60 матчей, из которых вышел победителем в 49 играх. Новак завоевал четыре трофея - он выиграл на Мастерсах в Цинциннати и Шанхае, и стал победителем двух турниров Большого Шлема - Уимблдон и Открытый чемпионат США.

Этот сезон Джокович завершит на первом месте рейтинга АТР, опередив испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

Напомним, в Лондоне пройдет Итоговый турнир ATP, на котором выступит Новак Джокович. Уже стали известны соперники серба по групповому этапу.

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Теги: теннис, Новак Джокович, ATP, награда, Большой шлем, Рафаэль Надаль
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