Федерер: Хочу играть как можно дольше

Швейцарец рассказал о том, когда его начали спрашивать о завершении карьеры.

Третья ракетка мира Роджер Федерер рассказал, что думает по поводу своей карьеры.

“Никто не знает, что случится в будущем. Уже после турнира Roland Garros в 2009 году меня начали спрашивать о том, когда я планирую завершить свою карьеру.

Тогда я стал первой ракеткой мира и побил рекорд Сампраса по завоеванным трофеям Большого шлема. Кажется, это все, что нужно человеку для счастья.

Но теннис - это моя страсть, и я сделаю все для того, чтобы играть в него как можно дольше“, - сказал швейцарец.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль снялся с Итогового турнира.