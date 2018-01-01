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Свитолина - на втором месте по количеству выигранных турниров в 2018

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На первом месте - чешка Петра Квитова.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

В 2018 году наибольшее количество титулов WTA выиграла представительница Чехии Петра Квитова. На ее счету - пять выигранных турниров.

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На втором месте остановилась первая ракетка Украины Элина Свитолина. Она одержала четыре победы: в Брисбене, Дубае, Риме и Итоговый турнир WTA в Сингапуре. 

Еще по три титула у датчанки Каролины Возняцки, румынки Симоны Халеп, представительницы Бельгии Элисе Мертенс и Нидерландов Кики Бертенс.

Еще восемь теннисисток выиграли выиграли по два турнира.

Ранее сообщалось, что Свитолина завершила сезона на четвертой строчке.

 

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Петра Квитова
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