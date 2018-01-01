Надаль после операции покинул больницу на костылях
Именитому теннисисту удалили инородное тело из голеностопа.
Испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю сделали операцию по удалению инородного тела из правого голеностопа.
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После операции испанец был замечен около клиники на костылях с перемотанной ногой. Его сопроводили до автомобиля и помогли занять пассажирское кресло.
Фото: Twitter
Сроки восстановления испанца не называются, но предполагается, что он будет полностью готов к новому сезону.
Напомним, из-за проблем со здоровьем Рафаэль Надаль отказался от участия на Итоговом турнире ATP в Лондоне.
Отметим, что испанец уступил Новаку Джоковичу первую строчку мирового рейтинга.
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