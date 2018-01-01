Надаль после операции покинул больницу на костылях

Именитому теннисисту удалили инородное тело из голеностопа.

Испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю сделали операцию по удалению инородного тела из правого голеностопа.

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После операции испанец был замечен около клиники на костылях с перемотанной ногой. Его сопроводили до автомобиля и помогли занять пассажирское кресло.



Фото: Twitter

Сроки восстановления испанца не называются, но предполагается, что он будет полностью готов к новому сезону.

Напомним, из-за проблем со здоровьем Рафаэль Надаль отказался от участия на Итоговом турнире ATP в Лондоне.

Отметим, что испанец уступил Новаку Джоковичу первую строчку мирового рейтинга.