Переключиться на мобильную версию

Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки октября

Комментариев: 0
Украинка в третий раз в году попала в номинацию.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Олег Батрак, iSport.ua

Первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина попала в список претендентов на звание "Лучшая теннисистка месяца" от Женской теннисной ассоциации.

Читай также: Свитолина пришла на пресс-конференцию в одежде от модного украинского дизайнера

Как сообщает официальный сайт WTA, в номинацию помимо нашей спортсменки попали Слоан Стивенс (США), Каролин Возняцки (Дания) и Арина Соболенко (Беларусь). Имя победителя будет объявлено в пятницу, 9 ноября.

Отметим, что Свитолина участвовала в подобном голосовании в январе и феврале, но не выиграла.

Напомним, в октябре первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере выиграла Итоговый турнир WTA и получила более 2 миллионов долларов призовых

Кроме того, Элина попала в ТОП-5 по сумме призовых, заработанных в этом году.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, WTA, номинация
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь