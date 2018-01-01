Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки октября
Первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина попала в список претендентов на звание "Лучшая теннисистка месяца" от Женской теннисной ассоциации.
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Как сообщает официальный сайт WTA, в номинацию помимо нашей спортсменки попали Слоан Стивенс (США), Каролин Возняцки (Дания) и Арина Соболенко (Беларусь). Имя победителя будет объявлено в пятницу, 9 ноября.
Отметим, что Свитолина участвовала в подобном голосовании в январе и феврале, но не выиграла.
Напомним, в октябре первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере выиграла Итоговый турнир WTA и получила более 2 миллионов долларов призовых.
Кроме того, Элина попала в ТОП-5 по сумме призовых, заработанных в этом году.
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