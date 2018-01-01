Бушар порадовала фанатов горячей фотографией

Канадская теннисистка вновь стала участницей фотосессии для журнала Sports Illustrated.

Популярный журнал Sport Illustrated ежегодно выпускает серию фотосессий с известными моделями и спортсменками в купальных костюмах на фоне экзотических пейзажей.

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Канадская теннисистка Эжени Бушар стала героиней такой фотосессии. Горячим снимком в элегантном купальнике на квадроцикле в песчаном поле девушка поделилась на своей страничке в Instagram.

Отметим, что это уже третья фотосессия Бушар для журнала Sport Illustrated. В прошлый раз компанию канадской спортсменке составила американская теннисистка Слоан Стивенс.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина в одном купальнике сыграла в бильярд на Мальдивах.