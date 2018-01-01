Надалю удалили инородное тело из голеностопа

Испанцу сделали операцию за 35 минут.

Именитый теннисист Рафаэль Надаль, который отказался от участия на Итоговом турнире ATP в Лондоне, перенес операцию на голеностопе. Об этом рассказал врач спортсмена Анхель Руис-Которро.

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“Надаль перенес операцию, ему удалили инородное тело из голеностопа, которое мешало ему нормально передвигаться. Мы договорились, что решим эту проблему сейчас, чтобы к началу нового сезона он был в хорошем состоянии.

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Операция продлилась около 35 минут. Свою роль в этом сыграли хронические травмы. Он много матчей проводит каждый год, но в этом сезоне было много неконтролируемых ситуаций из-за его хронических повреждений“, - приводит слова доктора Cadena Ser.

Отметим, что место Рафы Надаля на Итоговом турнире занял американец Джон Изнер. в понедельник, 5 ноября, состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP.

Напомним, в обновленном рейтинге ATP Новак Джокович отобрал у Рафаэля Надаля первую строчку.