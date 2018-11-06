Свитолина получила звание Заслуженного мастера спорта Украины

Элине Свитолиной присвоили самое высокое спортивное звание в Украине.

В Киеве состоялась пресс-конференция первой ракетки Украины и четвертой ракетки мира Элины Свитолиной.

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Во время этого мероприятия Свитолина получила звание Заслуженного мастера спорта по теннису за достижения в спорте. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов лично вручил теннисистке удостоверение и значок.

Игорь Жданов и Элина Свитолина Олег Батрак

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“Очень здорово, что меня отметили. Это большая мотивация, чтобы достигать новые вершин и творить историю. Победа в Сингапуре была первой. Для меня внимание очень важно, особенно в Украине. Я здесь родилась и выросла, здесь мой дом“, - прокомментировала полученное звание Свитолина.

Ранее сообщалось, что победительницу Итогового турнира WTA Элину Свитолину отметили наградой Гордость Украины.