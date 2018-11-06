Свитолина получила звание Заслуженного мастера спорта Украины
В Киеве состоялась пресс-конференция первой ракетки Украины и четвертой ракетки мира Элины Свитолиной.
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Во время этого мероприятия Свитолина получила звание Заслуженного мастера спорта по теннису за достижения в спорте. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов лично вручил теннисистке удостоверение и значок.
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“Очень здорово, что меня отметили. Это большая мотивация, чтобы достигать новые вершин и творить историю. Победа в Сингапуре была первой. Для меня внимание очень важно, особенно в Украине. Я здесь родилась и выросла, здесь мой дом“, - прокомментировала полученное звание Свитолина.
Ранее сообщалось, что победительницу Итогового турнира WTA Элину Свитолину отметили наградой Гордость Украины.
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