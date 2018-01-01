Свитолина - о личной жизни: Я сфокусирована на теннисе

Элина Свитолина рассказала о личной жизни.

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, состоит ли сейчас в романтических отношениях.

"Я сейчас очень сфокусирована на теннисе, и пока не в активном поиске. Я думаю о задачах, которые нужно достигнуть, из-за этого многим жертвую. Для меня очень важно видеть семью, когда есть возможность. Это для меня на первом месте", - сказала Свитолина.

Напомним, некоторое время Свитолина состояла в отношениях с английским крикетистом Рисом Топли, но в феврале заявила, что рассталась с парнем и ее сердце свободно.