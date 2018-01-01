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Свитолина - о личной жизни: Я сфокусирована на теннисе

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Элина Свитолина рассказала о личной жизни.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, состоит ли сейчас в романтических отношениях. 

"Я сейчас очень сфокусирована на теннисе, и пока не в активном поиске. Я думаю о задачах, которые нужно достигнуть, из-за этого многим жертвую. Для меня очень важно видеть семью, когда есть возможность. Это для меня на первом месте", - сказала Свитолина.

Напомним, некоторое время Свитолина состояла в отношениях с английским крикетистом Рисом Топли, но в феврале заявила, что рассталась с парнем и ее сердце свободно.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, личная жизнь
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