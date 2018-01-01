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Энди Беттлс станет главным тренером Свитолиной

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Украинка рассказала, кто войдет в ее команду в следующем сезоне.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Спарринг-партнер первой ракетки Украины Элины Свитолиной Энди Беттлс станет главным тренером теннисистки. Об этом украинка рассказала на пресс-конференции в Киеве.

Свитолина также нашла себе нового тренера по фитнесу и обзавелась помощником.

"Команду сформировали несколько дней назад. Энди Беттлс, который был моим спарринг-партнером будет главным тренером. Решение было принято с моей стороны. У меня будет новый фитнес-тренер. Это команда, которая будет все время ездить со мной. Еще у меня будет помощник, это новая роль в моей команде. Он будет делать все возможное, чтобы лучше подготовить меня к матчам и турнирам", - сказала Свитолина.

Напомним, в сентябре стало известно, что Свитолина рассталась со своим тренером Тьерри Асьоно. После чего начала сотрудничать с Ником Савианом, однако вскоре также сообщила о расставании с ним. Последние месяцы роль тренера Свитолиной выполнял именно Энди Беттлс.

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Теги: Элина Свитолина, теннис
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