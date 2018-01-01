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Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP

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Итоговый турнир ATP пройдет в Лондоне с 11 по 18 ноября.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Сегодня, 5 ноября, состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP в Лондоне, который состоится с 11 по 18 ноября.

В группе Густаво Куэртена - Новак Джокович, Александр Зверев, Марин Чилич и Джон Изнер.

В группу Ллейтона Хьюитта попали Роджер Федерер, Кесин Андерсон, Доминик Тим и Кей Нисикори.

Ранее сообщалось, что из-за травмы вместо Рафаэля Надаля на турнире выступит Джон Изнер.

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Теги: теннис, Итоговый турнир ATP
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Источник: ATP WORLD TOUR

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