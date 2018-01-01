Стаховский стартовал с победы на турнире в Братиславе

Украинец победил Марко Трунгельити.

Украинский теннисист Сергей Стаховский победил в первом круге турнира серии Челлендж в словацкой Братиславе.

Его соперником был Марко Трунгельити из Аргентины. Матч закончился со счетом 6:2, 6:4. Поединок продолжался 1 час 7 минут.

Во втором раунде Стаховский сыграет против победителя пары Томаш Лишка - Норберт Гомбош.

Ранее сообщалось, что двух украинских теннисистов пожизненно дисквалифицировали.