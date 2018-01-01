Стаховский стартовал с победы на турнире в Братиславе
Украинец победил Марко Трунгельити.
Украинский теннисист Сергей Стаховский победил в первом круге турнира серии Челлендж в словацкой Братиславе.
Его соперником был Марко Трунгельити из Аргентины. Матч закончился со счетом 6:2, 6:4. Поединок продолжался 1 час 7 минут.
Во втором раунде Стаховский сыграет против победителя пары Томаш Лишка - Норберт Гомбош.
Ранее сообщалось, что двух украинских теннисистов пожизненно дисквалифицировали.
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