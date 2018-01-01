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Стаховский стартовал с победы на турнире в Братиславе

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Украинец победил Марко Трунгельити.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский победил в первом круге турнира серии Челлендж в словацкой Братиславе. 

Его соперником был Марко Трунгельити из Аргентины. Матч закончился со счетом 6:2, 6:4. Поединок продолжался 1 час 7 минут.

Во втором раунде Стаховский сыграет против победителя пары Томаш Лишка - Норберт Гомбош.

Ранее сообщалось, что двух украинских теннисистов пожизненно дисквалифицировали.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский
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