Надаль снялся с Итогового турнира

У испанца проблемы со здоровьем.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль не выступит на Итоговом турнире ATP из-за боли в животе и голеностопе.

“Это был неоднозначный сезон: хороший в плане тенниска и плохой из-за травм.

Проблема с голеностопом была у меня давно, но раз сейчас мышцы живота не дают мне выступить в Лондоне, мы используем этот момент и сделаем операцию“, - написал теннисист на своей странице в Facebook.

Надаля заменит американец Джон Изнер.

Ранее, испанец снялся с турнира серии Мастерс в Париже.