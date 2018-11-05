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Надаль снялся с Итогового турнира

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У испанца проблемы со здоровьем.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль не выступит на Итоговом турнире ATP из-за боли в животе и голеностопе.

“Это был неоднозначный сезон: хороший в плане тенниска и плохой из-за травм.

Проблема с голеностопом была у меня давно, но раз сейчас мышцы живота не дают мне выступить в Лондоне, мы используем этот момент и сделаем операцию“, - написал теннисист на своей странице в Facebook.

Надаля заменит американец Джон Изнер.

Ранее, испанец снялся с турнира серии Мастерс в Париже

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль, Итоговый турнир ATP
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Источник: www.facebook.com

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