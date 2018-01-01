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Свитолина проведет в Киеве встречу с фанатами

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Открытая встреча с четвертой ракеткой мира пройдет 9 ноября.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина 9 ноября посетит Киев, чтобы рассказать о своей победе в Итоговом Турнире WTA, поделиться планами на будущее и ответить на вопросы гостей.

В пятницу, 9 ноября, в главном холле ТРЦ Гулливер (г. Киев, площадь Спортивная, 1а) с 18:30 до 20:00 все желающие смогут пообщаться с Элиной, получить ее автограф или сделать фото на память.

Напомним, что 28 октября украинская теннисистка Элина Свитолина, победив в финале представительницу США Слоан Стивенс, выиграла Итоговый ТурнирWTA.

Благодаря победе украинка поднялась на 4 место в рейтинге WTA.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, Итоговый турнир WTA
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