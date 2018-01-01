Свитолина попала в топ-5 по сумме призовых, заработанных в 2018 году

Первая ракетка Украины заработала более 5 миллионов долларов.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, завершившая этот сезон на 4-й строчке мирового рейтинга WTA, заработала 5,2 миллиона долларов призовых.

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Таким образом, по сумме полученных средств, первая ракетка Украины попала в топ-5. Больше, чем Элина, в этом сезоне призовые получили победительницы турниров серии Большого шлема - Наоми Осака, Симона Халеп, Каролин Возняцки и Анжелик Кербер.

WTA prize money rankings

Rolling 52 weeks



Osaka - $6,394,289

Halep - $6,314,890

Wozniacki - $6,007,719

Kerber - $5,686,362

Svitolina - $5,213,643

Stephens - $5,018,342

Williams - $3,746,057

Kvitova - $3,301,389

Pliskova - $3,040,830

Bertens - $3,023,982 — Dan Brusca (@danbrusca) 5 ноября 2018 г.

Отметим, что почти половину своих призовых Элина Свитолина получила в октябре, которая по сумме заработанных средств в минувшем месяце обошла не только участниц WTA-тура, но и лидеров ATP-тура.

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