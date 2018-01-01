Свитолина попала в топ-5 по сумме призовых, заработанных в 2018 году
Украинская теннисистка Элина Свитолина, завершившая этот сезон на 4-й строчке мирового рейтинга WTA, заработала 5,2 миллиона долларов призовых.
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Таким образом, по сумме полученных средств, первая ракетка Украины попала в топ-5. Больше, чем Элина, в этом сезоне призовые получили победительницы турниров серии Большого шлема - Наоми Осака, Симона Халеп, Каролин Возняцки и Анжелик Кербер.
WTA prize money rankings— Dan Brusca (@danbrusca) 5 ноября 2018 г.
Rolling 52 weeks
Osaka - $6,394,289
Halep - $6,314,890
Wozniacki - $6,007,719
Kerber - $5,686,362
Svitolina - $5,213,643
Stephens - $5,018,342
Williams - $3,746,057
Kvitova - $3,301,389
Pliskova - $3,040,830
Bertens - $3,023,982
Отметим, что почти половину своих призовых Элина Свитолина получила в октябре, которая по сумме заработанных средств в минувшем месяце обошла не только участниц WTA-тура, но и лидеров ATP-тура.
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