Переключиться на мобильную версию

Свитолина попала в топ-5 по сумме призовых, заработанных в 2018 году

Комментариев: 0
Первая ракетка Украины заработала более 5 миллионов долларов.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина, завершившая этот сезон на 4-й строчке мирового рейтинга WTA, заработала 5,2 миллиона долларов призовых.

Читай также: Свитолина на Мальдивах сыграла в бильярд в одном купальнике

Таким образом, по сумме полученных средств, первая ракетка Украины попала в топ-5. Больше, чем Элина, в этом сезоне призовые получили победительницы турниров серии Большого шлема - Наоми Осака, Симона Халеп, Каролин Возняцки и Анжелик Кербер.

Отметим, что почти половину своих призовых Элина Свитолина получила в октябре, которая по сумме заработанных средств в минувшем месяце обошла не только участниц WTA-тура, но и лидеров ATP-тура.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, призовые, Наоми Осака, Симона Халеп, Каролин Возняцки, Анжелик Кербер, Анжелик Кербер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь