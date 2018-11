Хачанов обыграл Джоковича и выиграл свой первый Матсерс

Российский теннисист Карен Хачанов стал победителем Мастерса в Париже. В финале ему удалось обыграть, вернувшегося на первую строчку мирового рейтинга, Новака Джоковича.

Карен Хачанов - Новак Джокович (7:5, 6:4)

Not a bad way to end your season, right



📹: @TennisTV pic.twitter.com/af4O8iXp5S