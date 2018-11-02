Сестры Киченок выиграли Малый Итоговый турнир

Людмила и Надежда Киченок обыграли японско-белорусскую пару в финале турнира.

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок выиграли Малый Итоговый турнир в парном разряде, который проходил в Китае.

В финальном матче украинки встречались с парой Сюко Аояма (Япония)/Лидия Морозова (Беларусь).

Сесты Киченок одержали победу в трехсетовом матче, который продолжался полтора часа.

Малый Итоговый турнир, финал

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) – Сюко Аояма/Лидия Морозова (Япония/Беларусь) – 6:4, 3:6, 10:7

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA.