Стало известно, сколько Свитолина заработала в октябре

В минувшем месяце первая ракетка Украины заработала самую большую сумму призовых в WTA и ATP-турах.

Первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина заработала 2 миллиона 397 тысяч долларов в октябре, превзойдя по сумме призовых не только девушек, но и лидеров ATP-тура - Новака Джоковича и Роджера Федерера.

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Эту сумму Элина получила за выход в четвертьфинал турнира в Гонконге и за победу на Итоговом турнире WTA, сообщает tennisua.org. На втором месте по сумме призовых оказалась Каролин Возняцки, а Новак Джокович замкнул тройку.

Доходы теннисистов в октябре 2018 года:

Игрок Призовые за октябрь ($US) Лучшие результаты 1 Элина Свитолина $ 2,397,013 W WTA Finals 2 Каролин Возняцки $ 1,829,245 W Beijing 3 Новак Джокович $ 1,360,560 W Shanghai 4 Слоан Стивенс $ 1,299,415 F WTA Finals 5 Роджер Федерер $ 821,066 W Basel, SF Shanghai

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина отмечена наградой Гордость Украины.

Напомним, после победы на Итоговом турнире Элина отправилась в отпуск на Мальдивы, где сыграла в бильярд в одном купальнике.

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