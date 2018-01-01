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Стало известно, сколько Свитолина заработала в октябре

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В минувшем месяце первая ракетка Украины заработала самую большую сумму призовых в WTA и ATP-турах.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina/

Первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина заработала 2 миллиона 397 тысяч долларов в октябре, превзойдя по сумме призовых не только девушек, но и лидеров ATP-тура - Новака Джоковича и Роджера Федерера.

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Эту сумму Элина получила за выход в четвертьфинал турнира в Гонконге и за победу на Итоговом турнире WTA, сообщает tennisua.org. На втором месте по сумме призовых оказалась Каролин Возняцки, а Новак Джокович замкнул тройку.

Доходы теннисистов в октябре 2018 года:

 ИгрокПризовые за октябрь ($US)Лучшие результаты
1Элина Свитолина$ 2,397,013W WTA Finals
2Каролин Возняцки$ 1,829,245W Beijing
3Новак Джокович$ 1,360,560W Shanghai
4Слоан Стивенс$ 1,299,415F WTA Finals
5Роджер Федерер$ 821,066W Basel, SF Shanghai

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина отмечена наградой Гордость Украины.

Напомним, после победы на Итоговом турнире Элина отправилась в отпуск на Мальдивы, где сыграла в бильярд в одном купальнике.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Каролин Возняцки, Новак Джокович, Слоан Стивенс, Роджер Федерер, призовые
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