Стало известно, сколько Свитолина заработала в октябре
Первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина заработала 2 миллиона 397 тысяч долларов в октябре, превзойдя по сумме призовых не только девушек, но и лидеров ATP-тура - Новака Джоковича и Роджера Федерера.
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Эту сумму Элина получила за выход в четвертьфинал турнира в Гонконге и за победу на Итоговом турнире WTA, сообщает tennisua.org. На втором месте по сумме призовых оказалась Каролин Возняцки, а Новак Джокович замкнул тройку.
Доходы теннисистов в октябре 2018 года:
|Игрок
|Призовые за октябрь ($US)
|Лучшие результаты
|1
|Элина Свитолина
|$ 2,397,013
|W WTA Finals
|2
|Каролин Возняцки
|$ 1,829,245
|W Beijing
|3
|Новак Джокович
|$ 1,360,560
|W Shanghai
|4
|Слоан Стивенс
|$ 1,299,415
|F WTA Finals
|5
|Роджер Федерер
|$ 821,066
|W Basel, SF Shanghai
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина отмечена наградой Гордость Украины.
Напомним, после победы на Итоговом турнире Элина отправилась в отпуск на Мальдивы, где сыграла в бильярд в одном купальнике.
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