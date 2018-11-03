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Свитолина на Мальдивах сыграла в бильярд в одном купальнике

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Украинская теннисистка отдыхает после победы на Итоговом турнире WTA.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina/

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после фееричной победы над Слоан Стивенс в финале Итогового турнира WTA отправилась в отпуск на Мальдивы.

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Элина решила сыграть в бильярд, и рассказала об этом своим подписчикам в Instagram. Украинка поделилась пикантным снимком, на котором она играет в бильярд в одном купальнике.

Ранее сообщалось, что теннисистка Элина Свитолина, которая закончила год в качестве четвертой ракетки мира, была отмечена наградой Гордость Украины.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, фото, Instagram, вне игры, Мальдивы
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