Свитолина на Мальдивах сыграла в бильярд в одном купальнике

Украинская теннисистка отдыхает после победы на Итоговом турнире WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после фееричной победы над Слоан Стивенс в финале Итогового турнира WTA отправилась в отпуск на Мальдивы.

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Элина решила сыграть в бильярд, и рассказала об этом своим подписчикам в Instagram. Украинка поделилась пикантным снимком, на котором она играет в бильярд в одном купальнике.

Ранее сообщалось, что теннисистка Элина Свитолина, которая закончила год в качестве четвертой ракетки мира, была отмечена наградой Гордость Украины.

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