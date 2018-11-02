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Соперница Свитолиной в полуфинале Итогового турнира обручилась со своим возлюбленным

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Избранником Кики Бертенс является ее физиотерапевт Ремко де Рейке.
Кики Бертенс
Кики Бертенс
Getty Images

Девятая ракетка мира Кики Бертенс обручилась со своим возлюбленным Ремко де Рейке.

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"Я сказала "да" любви всей моей жизни. Что за год! Кольцо слишком маленькое, но это не важно", - написала нидерландская спортсменка на своей страничке в Instagram.

Примечательно, что Ремко - член команды Бертенс. Он является ее физиотерапевтом и спарринг-партнером.

Напомним, первая ракетка мира Симона Халеп отказалась от участия на Итоговом турнире WTA из-за травмы и ее место заняла Кики Бертенс. Нидерландская спортсменка впервые участвовала в этих соревнованиях и сумела дойти до полуфинальной стадии, где уступила украинке Элине Свитолиной.

Отметим, что Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA.

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Теги: Кики Бертенс, Элина Свитолина, теннис, предложение
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