Соперница Свитолиной в полуфинале Итогового турнира обручилась со своим возлюбленным
Девятая ракетка мира Кики Бертенс обручилась со своим возлюбленным Ремко де Рейке.
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"Я сказала "да" любви всей моей жизни. Что за год! Кольцо слишком маленькое, но это не важно", - написала нидерландская спортсменка на своей страничке в Instagram.
Примечательно, что Ремко - член команды Бертенс. Он является ее физиотерапевтом и спарринг-партнером.
Напомним, первая ракетка мира Симона Халеп отказалась от участия на Итоговом турнире WTA из-за травмы и ее место заняла Кики Бертенс. Нидерландская спортсменка впервые участвовала в этих соревнованиях и сумела дойти до полуфинальной стадии, где уступила украинке Элине Свитолиной.
Отметим, что Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA.
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