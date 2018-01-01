Рейтинг WTA: Самые перспективные молодые теннисистки - представительницы Украины и США
В обновленном рейтинге Женской теннисной организации (WTA) все первые места в возрастных группах до 20 лет занимают девушки только из двух стран - Украины и США.
U-14 (теннисистки до 14 лет): Кори Гауфф (США, место в общем рейтинге WTA - 874);
U-15: Дарья Лопатецкая (Украина, 523);
U-16: Марта Костюк (Украина, 119);
U-17: Аманда Анисимова (США, 93);
U-18: Даяна Ястремская (Украина, 60);
U-19: София Кенин (США, 48).
Читай также: Ястремская: Украинский - мой родной язык
Отметим, что среди украинских молодых теннисисток самую высокую позицию в общем рейтинге WTA занимает Даяна Ястремская.
Напомним, украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в карьере выиграла титул WTA, не заметив в финале китаянку Ван Цян.
После этой победы Даяна пробилась в полуфинал турнира в Люксембурге, однако уступила швейцарской спортсменке Белинде Бенчич в борьбе за выход в финал.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил