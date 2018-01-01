Рейтинг WTA: Самые перспективные молодые теннисистки - представительницы Украины и США

Только спортсменки из Украины и США возглавляют рейтинг в своих возрастных категориях.

В обновленном рейтинге Женской теннисной организации (WTA) все первые места в возрастных группах до 20 лет занимают девушки только из двух стран - Украины и США.

U-14 (теннисистки до 14 лет): Кори Гауфф (США, место в общем рейтинге WTA - 874);

U-15: Дарья Лопатецкая (Украина, 523);

U-16: Марта Костюк (Украина, 119);

U-17: Аманда Анисимова (США, 93);

U-18: Даяна Ястремская (Украина, 60);

U-19: София Кенин (США, 48).

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Отметим, что среди украинских молодых теннисисток самую высокую позицию в общем рейтинге WTA занимает Даяна Ястремская.

Напомним, украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в карьере выиграла титул WTA, не заметив в финале китаянку Ван Цян.

После этой победы Даяна пробилась в полуфинал турнира в Люксембурге, однако уступила швейцарской спортсменке Белинде Бенчич в борьбе за выход в финал.

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