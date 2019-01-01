Свитолина получит награду Гордость Украины

Национальный олимпийский комитет Украины отметил выдающийся успех Элины Свитолиной на Итоговом турнире WTA.

Национальный олимпийский комитет Украины принял решение отметить теннисистку Элину Свитолину специальной высокой наградой Гордость Украины.

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“В октябре талантливая украинка, первая ракетка страны и четвертая ракетка мира достигла выдающихся результатов. Элина установила историческое достижение, выиграв Итоговый турнир WTA. Свитолина стала первой теннисисткой из Украины, которая победила в этих престижных соревнованиях“, - отметили в пресс-службе НОК.

Отметим, что ранее эту награду получили сестры Елена и Екатерина Бондаренко, которые впервые в истории украинского тенниса одержали победу в парном разряде одного из четырех турниров Grand Slam - Открытом чемпионате Австралии, а также легкоатлетка Наталья Добрынская, которая завоевала титул чемпионки мира и установила мировой рекорд в многоборье, который до этого продержался 20 лет.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA, обыграв в финале Слоан Стивенс. Смотрите также обзор этого поединка и торжественную церемонию награждения.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко назвал Свитолину одной из лучших представителей Украины в мире.

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