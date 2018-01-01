Надаль снялся с турнира и сделал Джоковича первой ракеткой мира

Испанец не сыграет в Париже.

Рафаэль Надаль не сыграет во втором раунде турнира АТР в Париже. Испанец объявил о травме живота, которая не позволит ему продолжить борьбу.

Таким образом, Новак Джокович, уже гарантировавший себе выход в третий раунд, обойдет испанца по итогам турнира и займет первую строчку в рейтинге АТР.

Серб окажется в лидерах рейтинга впервые за 2 года. В 2016 он возглавил гонку после победы на Мастерсе в Париже.