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Надаль снялся с турнира и сделал Джоковича первой ракеткой мира

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Испанец не сыграет в Париже.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Рафаэль Надаль не сыграет во втором раунде турнира АТР в Париже. Испанец объявил о травме живота, которая не позволит ему продолжить борьбу.

Таким образом, Новак Джокович, уже гарантировавший себе выход в третий раунд, обойдет испанца по итогам турнира и займет первую строчку в рейтинге АТР.

Серб окажется в лидерах рейтинга впервые за 2 года. В 2016 он возглавил гонку после победы на Мастерсе в Париже.

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль, Новак Джокович
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