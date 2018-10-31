Переключиться на мобильную версию

Свитолина отправилась в отпуск после фееричной победы на Итоговом турнире

Комментариев: 1
Элина Свитолина расслабляется после тяжелого турнира.
Свитолина отправилась в отпуск после фееричной победы на Итоговом турнире
instagram.com/elisvitolina/

Украинская теннисистка Элина Свитолина после феноменальной победы на Итоговом турнире WTA позволила себе отправиться в заслуженный отпуск.

Читай также: Рейтинг WTA: Свитолина - четвертая ракетка мира

Первая ракетка Украины на своей страничке в Instagram опубликовала фотографию в купальнике на берегу моря.

“Жизнь на краю... (шутка)“, - прокомментировала публикацию Свитолина.

Также Элина поделилась еще двумя фотографиями со своего отдыха в Stories.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина считала себя аутсайдером Итогового турнира, и именно это ее мотивировало на победу.

Отметим, что Владимир Кличко прокомментировал успех Элины и назвал ее одной из лучших представителей украинской нации в мире.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, фото, отпуск, Итоговый турнир WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
endorphinchik    31.10.2018, 10:59
Оценка:  0
endorphinchik
Хороший попенкер, но лицо...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь