Свитолина отправилась в отпуск после фееричной победы на Итоговом турнире

Элина Свитолина расслабляется после тяжелого турнира.

Украинская теннисистка Элина Свитолина после феноменальной победы на Итоговом турнире WTA позволила себе отправиться в заслуженный отпуск.

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Первая ракетка Украины на своей страничке в Instagram опубликовала фотографию в купальнике на берегу моря.

“Жизнь на краю... (шутка)“, - прокомментировала публикацию Свитолина.

Также Элина поделилась еще двумя фотографиями со своего отдыха в Stories.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина считала себя аутсайдером Итогового турнира, и именно это ее мотивировало на победу.

Отметим, что Владимир Кличко прокомментировал успех Элины и назвал ее одной из лучших представителей украинской нации в мире.

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