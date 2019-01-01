Агент Свитолиной: Ничего не предвещало громкой победы Элины

Агент украинской теннисистки прокомментировал ее победу на Итоговом турнире WTA.

Реакция Элины Свитолиной и ее команды на победу на Итоговом турнире WTA Getty Images

Агент первой ракетки Украины Элины Свитолиной Стефан Гуров рассказал о выступлении нашей спортсменки на Итоговом турнире WTA.

"Ничего не предвещало такой громкой победы. Последние месяцы у Элины не были особо убедительными, были определенные сложности.

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Но 28 октября все сложилось правильно. Она приобрела дух Элины, ее характер. Вообще марка Свитолиной - это сильные волевые качества, возможность найти ключи в самый сложный момент", - сказал Гуров в эфире телеканала Прямой.

Напомним, в финальном матче Итогового турнира WTA Элина Свитолина в трех сетах обыграла Слоан Стивенс, благодаря чему сумела завершить год на 4-й строчке мирового рейтинга.

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