Кличко: У нас очень талантливая нация, например, Элина Свитолина

Владимир Кличко прокомментировал успех Элины Свитолиной на Итоговом турнире WTA.

Украинский экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко считает, что украинские спортсмены отлично представляют нашу страну на мировой арене, а победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире WTA лучший тому пример.

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“У нас очень талантливая нация. Я думаю, что спортсмены – это одни из лучших представителей нашего государства. Они представляют Украину в самом лучшем виде, показывая прекрасные результаты на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх.

Один из последних примеров – победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире. Это прекрасно“, – заявил Кличко Luckypunch.net.

Напомним, благодаря победе на Итоговом турнире WTA украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на четвертую строчку в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко не собирается по примеру брата начинать политическую карьеру.

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