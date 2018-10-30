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Кличко: У нас очень талантливая нация, например, Элина Свитолина

Комментариев: 4
Владимир Кличко прокомментировал успех Элины Свитолиной на Итоговом турнире WTA.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинский экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко считает, что украинские спортсмены отлично представляют нашу страну на мировой арене, а победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире WTA лучший тому пример.

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“У нас очень талантливая нация. Я думаю, что спортсмены – это одни из лучших представителей нашего государства. Они представляют Украину в самом лучшем виде, показывая прекрасные результаты на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх.

Один из последних примеров – победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире. Это прекрасно“, – заявил Кличко Luckypunch.net.

Напомним, благодаря победе на Итоговом турнире WTA украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на четвертую строчку в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко не собирается по примеру брата начинать политическую карьеру.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Итоговый турнир WTA, Владимир Кличко, Украина
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Комментариев (4)
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Igor  (аноним)  30.10.2018, 17:48
Оценка:  +1
Igor
Люди читайте уважніше до чого тут мер Києва?
FPN    30.10.2018, 17:44
Оценка:  +1
FPN
Золото есть и в океанской воде, но добычи нет!
Sirko_1111    30.10.2018, 17:26
Оценка:  0
Sirko_1111
Свитолина, да, умница. Но какое отношение имеешь ты, мэр у кормушки. Украинское ТВ не показывало матчи итогового турнира WTA. Смотрели все на российских каналах мастерство Элины. Там комментаторы вовсю болели за Элину. Спрашиваться, так как относятся простые люди друг к другу, если нет военного угара.
гость  (аноним)  30.10.2018, 17:15
Оценка:  +1
гость
Какое отношение имеет Этинзон к этой нации?
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