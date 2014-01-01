Свитолина: Я была аутсайдером, это меня мотивировало

Украинская теннисистка рассказала о своей мотивации на Итоговом турнире WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что когда она приехала в Сингапур на Итоговый турнир WTA, то у нее не было никаких надежд на хорошее выступление.

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"У меня были нулевые ожидания от этого турнира. От меня никто ничего не ждал, я была аутсайдером. Думаю, именно это меня и мотивировало - на корте я была особенно жесткой.

Не скажу, что продемонстрировала свой лучший теннис, но я много работала и у меня была отличная физическая форма. Главное, что я сумела многое доказать самой себе.

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Я достигла определенного предела и перешагнула его. Больше всего я довольна тем, как справилась с психологическим давлением во время полуфинального матча с Плишковой", - приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в карьере выиграла Итоговый турнир WTA, обыграв в финале американку Слоан Стивенс. На пути к своему 13-му титулу в карьере Элина разобралась с Петрой Квитовой, Каролиной Плишковой, Каролин Возняцки и Кики Бертенс.

Вашему вниманию также обзор финального матча Стивенс - Свитолина и видео церемонии награждения.

Благодаря этой победе Свитолина закончила год на четвертой позиции в рейтинге WTA.

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