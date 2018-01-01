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Стивенс: У Свитолиной есть повод для гордости

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Американка сказала, что настроена вернуться за победой.
Слоан Стивенс
Слоан Стивенс
Getty Images

Теннисистка Слоан Стивенс призналась, что расстроена поражением от украинки Элины Свитолиной в финале Итогового турнира, но выразила желание вернуться за победой в следующем году.

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“Конечно, я расстроена. Но даже попадание в этот турнир для меня успех. И мне удалось обыграть много великих теннисисток.

Я сделала все, что могла, но иногда этого недостаточно для победы. Сейчас я должна продолжать работать, чтобы вновь получить возможность победить в Сингапуре. Я настроена оптимистично.

Я провела этот сезон лучше многих, и поэтому могу собой гордиться. У Свитолиной тоже есть повод для гордости. Финал получился прекрасным, - цитирует американку Reuters.

Ранее Элина Свитолина заявила, что теперь ей не нужно никому ничего доказывать.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Слоан Стивенс, Итоговый турнир WTA
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Источник: reuters.com

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