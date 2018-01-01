Свитолина: Теперь мне не нужно никому ничего доказывать

Украинка подвела итоги победного для себя турнира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась своими эмоциями после триумфа на Итоговом турнире WTA.

“Думаю, мне больше не нужно никому ничего доказывать. Это достижение говорит само за себя и наверняка придаст мне уверенности. Сегодня третий сет показал, что я реально сильна психологически. Это и стало ключом к победе.

Я четко понимала, что должна делать на корте. Я работала над этим очень много. Несмотря на то, что после Уимблдона у меня были проблемы с результатами, я провела четыре или пять недель огромной работы и на корте, и в зале. Последние пять месяцев выдались очень сложными, когда я не могла достичь нужного результата, хотя на тренировках выкладывалась на полную.

На этой же неделе я была настроена максимально позитивно, и это сыграло очень большую роль. Позволило мне хорошо играть и как следует бороться”, - заявила Свитолина.

Напомним, что сегодня Элина одержала победу над Слоан Стивенс в финале Итогового турнира WTA.