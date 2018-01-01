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Свитолина: Сингапур останется в моем сердце надолго

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Победительница итогового турнира прокомментировала свои выступления.
Элина Свитлина
Элина Свитлина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свои выступления на Итоговом турнире WTA в Сингапуре

Для меня это определенно особенный момент, а главное, что на этой неделе я демонстрировала отличный теннис. Очень рада разделить этот радостный момент вместе со всеми зрителями. Сингапур останется в моем сердце на длительный срок

Кроме того, хочу поздравить Слоан с хорошим сезоном. Было очень здорово играть против нее. Жаль, что Сингапур последний раз принимает этот турнир. Благодарю болельщиков, а также спонсоров, которые сделали возможным это соревнование.

Приятно закончить сезон этим прекрасным моментом, и я очень довольна своей игрой”,- сказала Свитолина.

Напомним, что Элина Свитолина выиграла свой первый в карьере Итоговый турнир WTA. На нашем сайте доступно видео церемонии награждения.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Слоан Стивенс, Итоговый турнир WTA
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