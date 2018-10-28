Свитолина выиграла Итоговый турнир: видео церемонии награждения

Последний трофей сезона ушел в копилку первой ракетки Украины.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила Слоан Стивенс в финале Итогового турнира WTA.

Вашему вниманию видео с церемонии награждения победительницы:

Благодаря победе на этом турнире Свитолина закрепилась на 4-й строчке мирового рейтинга, где и завершит сезон.