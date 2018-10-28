Свитолина выиграла Итоговый турнир: видео церемонии награждения
Последний трофей сезона ушел в копилку первой ракетки Украины.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила Слоан Стивенс в финале Итогового турнира WTA.
Вашему вниманию видео с церемонии награждения победительницы:
.@ElinaSvitolina receives the @BillieJeanKing Trophy from the legend herself! #WTAFinals pic.twitter.com/UMgpof3GZD— WTA (@WTA) October 28, 2018
Благодаря победе на этом турнире Свитолина закрепилась на 4-й строчке мирового рейтинга, где и завершит сезон.
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