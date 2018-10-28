Переключиться на мобильную версию

Свитолина выиграла Итоговый турнир: видео церемонии награждения

Комментариев: 0
Последний трофей сезона ушел в копилку первой ракетки Украины.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила Слоан Стивенс в финале Итогового турнира WTA.

Вашему вниманию видео с церемонии награждения победительницы:

 

 

Благодаря победе на этом турнире Свитолина закрепилась на 4-й строчке мирового рейтинга, где и завершит сезон.

Поделись:
Теги: теннис, Итоговый турнир WTA, Элина Свитолина, Слоан Стивенс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь